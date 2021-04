Festa della Liberazione, Ancr Larino celebra Michele Montagano

LARINO. In occasione del 76esimo anniversario della Festa di Liberazione che ricade il 25 Aprile, la sezione di Larino dell’Associazione Combattenti e Reduci, in ricordo di Gennaro Silvano, medaglia d’onore ai deportati nel lager nazisti e fondatore della sezione frentana, rivolge come ogni anno il suo pensiero a quanti hanno dato il loro contributo nella lotta di resistenza al nazi-fascismo e per la rinascita dell’Italia dopo la tragedia della seconda guerra mondiale. Un anniversario che per il secondo anno consecutivo sarà celebrato senza manifestazioni pubbliche per il perdurare dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19.

“Il nostro pensiero commosso – dichiara Giuseppe Silvano, presidente dell’Associazione combattentistica di Larino – va ancora una volta a tutti coloro che sono morti a causa del virus e ai loro familiari; a quanti ancora oggi stanno lottando negli ospedali di tutta Italia e a coloro che si trovano nelle strutture di cura e nelle abitazioni, lontano dagli affetti più cari, in attesa di essere vaccinati per rivedere finalmente la luce”.

Quest’anno – aggiunge Silvano – al 76esimo anniversario della Liberazione, si lega un altro traguardo importante che coinvolge direttamente il Molise: Michele Montagano, uno degli ultimi protagonisti e testimoni viventi dell’orrore della Seconda Guerra Mondiale e delle sofferenze patite dagli Internati Militari Italiani nel lager nazisti, il prossimo 27 ottobre compirà 100 anni.

La sua testimonianza è raccolta nel Memoriale della Resistenza, progetto editoriale ideato e coordinato da Laura Gnocchi e Gad Lerner e che si intitola “Noi, Partigiani”. L’ennesimo meritato riconoscimento a uno dei 44 ufficiali italiani che sfidarono a viso aperto i nazisti, la cui testimonianza, unitamente a quella di centinaia di partigiani che compongono il mosaico del Memoriale, riecheggia come monito perenne di una generazione che oltre alle sofferenze della guerra, sta patendo purtroppo anche quelle altrettanto dure della pandemia.