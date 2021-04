PORTOCANNONE. La scorsa primavera, grazie ad una richiesta di dati anagrafici pervenuta al Comune da parte della Sezione Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) di Jesolo, siamo venuti a conoscenza di una straordinaria storia di eroismo che, sul finire della Seconda Guerra Mondiale, ha avuto come protagonista il nostro concittadino Michelangelo Donato Vitale, già Maresciallo del Regio Esercito, arruolatosi tra i Partigiani del Battaglione Azzurro nella Brigata Piave durante la lotta di Liberazione seguita al dissolvimento del regime fascista.

«Protagonista di diverse azioni di logistica e di sabotaggio, all’alba del 27 aprile 1945, impegnato con altri compagni nell’attacco al posto di blocco di Caposile, Michelangelo Vitale venne catturato e fatto prigioniero insieme al Partigiano Egidio Montagner dai soldati tedeschi i quali, dopo una notte di interrogatori e torture, fucilarono entrambi gettando il loro corpi senza vita nel Piave. Ci è parso doveroso restituire alla Comunità questo pezzo della sua Storia rimasta per 75 anni nota solo ai più stretti famigliari, rendendo omaggio alla memoria di questo Figlio di Portocannone che ha offerto la sua vita alla Patria lottando per salvaguardare gli ideali della libertà e della democrazia. Per questi motivi domenica 25 aprile, alle ore 12, si terrà nei pressi del Monumento ai Caduti in Piazza del Popolo una cerimonia commemorativa, con la partecipazione dei famigliari, dei ragazzi della Classe Terza della Scuola Secondaria e di rappresentanti dell’Anpi Molise, nel corso della quale verrà disvelata una lapide marmorea in memoria del Partigiano Vitale. Purtroppo gli strascichi della pandemia in corso ci obbligano a realizzare l’evento in tono minore, seppur gli spazi aperti della Piazzetta consentiranno adeguata presenza del pubblico in condizioni di sicurezza, ma riteniamo importante non perdere l’occasione di fare in modo che questa straordinaria storia di eroismo e passione civile, diventi per sempre patrimonio comune della Collettività di Portocannone». L’annuncio è del sindaco Giuseppe Caporicci.