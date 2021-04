Programma cerimonia per il 25 aprile a Campobasso

CAMPOBASSO. In occasione del 76° anniversario della Liberazione, domenica 25 aprile a Campobasso, l’Amministrazione Comunale, in considerazione delle misure emergenziali sanitarie legate al virus Covid-19, ha previsto la deposizione, alle ore 10.30, di una corona d’alloro presso il Monumento dei Caduti in Piazza della Vittoria, alla presenza del sindaco, Roberto Gravina, e dei rappresentanti della Prefettura di Campobasso e dell’ANPI Molise, il tutto ovviamente, con il rispetto delle modalità di distanziamento interpersonale e con l’assoluto divieto di ogni qual forma di assembramento.