PETACCIATO. Il sindaco Roberto Di Pardo, nell’ultimo anno del suo mandato da primo cittadino, affida ai social un pensiero sul suo operato

«Inizia l’ultimo anno di amministrazione. 4 anni intensi. Esperienza bellissima. Tempo di bilanci?

Assolutamente NO! Perché “nem fatt ancor nind” come ci diciamo spesso. E perché le cose più belle e più importanti sono quelle che ancora non sono state realizzate. Abbiamo fatto tanto o poco? Abbiamo fatto il massimo con tanto impegno, dedizione, attenzione e presenza costante.....e con ancora tante cose da fare»