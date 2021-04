Morte Gianmario Fazzini, il cordoglio di Sinistra Italiana del Molise

CAMPOBASSO. Si è spento due giorni fa Gianmario Fazzini, Presidente di Antigone Molise e attivista per i diritti e figlio della Resistenza Partigiana. A 48 ore dalla sua dipartita il segretario regionale di Sinistra Italiana del Molise Vincenzo Notarangelo lo ricorda: «L'esempio di Gianmario, la sua testimonianza pacifista ed antifascista, il suo impegno garantista in favore dei detenuti e delle persone in difficoltà, e la sua straordinaria sensibilità per la cultura, per i diritti del lavoro e per l'affermazione delle libertà e dei principi costituzionali, saranno per tutti i militanti di Sinistra Italiana del Molise un prezioso e costante riferimento a cui ispirarsi.

Abbracciamo il papà Gilberto Fazzini e tutta la famiglia di Gianmario che, vogliamo ricordarlo, portava il nome di uno zio Partigiano caduto nella lotta di liberazione dal nazifascismo nelle Marche».