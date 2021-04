TERMOLI. Il Circolo Pd di Termoli, sulla spinta dell'iniziativa nazionale, celebra il 25 aprile, Festa della liberazione dal Nazi-fascismo.

Quel giorno di settantasei anni fa, che ha segnato la fine della seconda guerra mondiale, ci ha affidato l'onere di difendere la libertà, la democrazia, il progresso e lo sviluppo. Noi siamo ben consapevoli che questi sono i valori che abbiamo il dovere morale e politico di trasmettere ai giovani, se vogliamo per loro un paese evoluto, moderno e ricco e nel quale sia garantito il pieno sviluppo della persona umana richiamato dall'articolo 3 della Costituzione italiana.

E visto che nella nostra amata Città non vi sono luoghi istituzionalmente dedicati alla Festa della Liberazione, il Circolo Pd di Termoli affida al proprio gruppo consiliare il compito di presentare la mozione per intitolare alla ricorrenza del 25 aprile una piazza o una via della Città.