Muore 65enne in Rianimazione Covid al Cardarelli

MONTEFALCONE NEL SANNIO. Si infrange il primato di decessi Covid zero nelle ultime 48 ore in Molise. Nonostante non sia riportato nel dispaccio Asrem, è deceduto a Campobasso, nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Cardarelli, un 65enne originario di Montefalcone nel Sannio, residente a Termoli. La benedizione della salma è stata effettuata oggi pomeriggio nella località di origine.