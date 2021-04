TERMOLI. «Buongiorno e buona Festa della Liberazione a tutti», è il messaggio social diffuso dalla segretaria cittadina dem, Maricetta Chimisso.

«Per ricordare che celebrare i valori dell’antifascismo non è solo un esercizio retorico. La storia e l’attualità insegnano che gli stati che hanno combattuto il pensiero illiberale, o che sono stati capaci di interiorizzare il rifiuto delle forme repressive e autoritarie subite, affrontano le sfide della modernità con più forza e saldezza, con maggior peso economico e rilievo internazionale e, soprattutto, offrono ai loro cittadini una qualità complessiva della vita più alta.

Il profilo che la Costituzione italiana disegna è altissimo, ma il nostro Paese è veramente pronto a comprendere ed accettare che senza libertà e democrazia non si va da nessuna parte? Non lo so... Perciò l’augurio che condivido con questo magnifico gruppo oggi è che si realizzi appieno il dettato dell’articolo 3. Di meglio non riesco a immaginare. W La Libertà!»