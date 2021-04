Anche gli attivisti del Soa celebrano la ricorrenza del 25 Aprile

PORTOCANNONE. Anche gli attivisti del Soa (Sindacato operai autorganizzati), col tramite del loro coordinatore Andrea Di Paolo, celebrano la ricorrenza del 25 Aprile, Festa della Liberazione nazionale.

«La storia ci insegna a non abbatterci, in Molise oggi ci vuole resistenza continua contro gli attacchi ai diritti collettivi. Il 25 Aprile 1945 segna la vittoria della resistenza italiana sui nazifascisti, ricordiamo con orgoglio tale evento e anche il ruolo degli operai iniziato già nel 1943 che ha contribuito alla lotta di liberazione che non ha paragoni in nessun paese europeo, gli scioperi iniziarono a Torino il 5 marzo e poi furono estesi in altre fabbriche del Nord contro il fascismo e le sue imposizioni con bassi salari, scarsità di viveri con una guerra in atto e il divieto di sciopero, le stesse rivendicazioni che oggi si ripropongono per il diritto alla salute, previdenza, istruzione, diritti dei lavoratori in fabbrica, uguaglianza uomo donna e contro ogni forma di razzismo, loro hanno sacrificato la propria vita, per la libertà nostra e delle future generazioni che oggi il sistema capitalistico mondiale ha di nuovo cancellato con un sistema di oppressione basato sulla finanza e sulle speculazioni a danno della popolazione mondiale, una dittatura bianca, una guerra continua. Questa giornata del 25 Aprile la dedichiamo ai tanti resistenti in lotta che a livello territoriale in Molise subiscono ma non si arrendono:

Per i familiari delle vittime da covid che hanno subito la malasanità e chiedono verità e giustizia, per i non autosufficienti e le loro famiglie, per i disoccupati, gli operai e i lavoratori umiliati da un sistema di precariato e di nuova schiavitù, per le popolazione delle aree interne isolate dai servizi pubblici e aggrediti dalle devastazioni ambientali degli speculatori, per gli anziani e i bambini senza diritti, contro le istituzioni assenti e le politiche disoneste, l'indifferenza e l’egoismo.

La Resistenza di ieri sia di esempio per quella di oggi, solo con la lotta reale, la solidarietà attiva e di coscienza si ottiene la vera liberazione. Buon 25 aprile».