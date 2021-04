Florio: «Dopo lutti e sofferenze Santa Croce di Magliano torna Covid free»

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Una delle località più colpite dalla terza ondata di Covid in basso Molise, quella di Santa Croce di Magliano, finalmente fuori dal tunnel del contagio. Lo rivela il sindaco Alberto Florio.

«Questo post per portare tutti a conoscenza che non abbiamo più nostri concittadini positivi al Covid-19 in base ai dati Asrem e quelli a me comunicati. Come sempre continuiamo a rispettare le regole che ben conosciamo".

La comunità santacrocese ha perso 22 persone, vittime della pandemia, e registrato contagi a 3 cifre.