Muore schiacciato da un albero che stava tagliando, il dramma di un 60enne

SESSANO DEL MOLISE. Muore schiacciato da un albero che stava tagliando. Questo il tragico destino di un 60enne di Sessano del Molise. L'uomo, un elettricista molto conosciuto in paese, non era rientrato per pranzo. A dare l'allarme la famiglia preoccupata per il ritardo. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e gli operatori sanitari del 118 che, purtroppo, nulla hanno potuto fare a causa delle gravi ferite riportate.