TAVENNA. Oggi 25 aprile, festa della Liberazione dal giogo nazifascista, il sindaco Paolo Cirulli e l’Amministrazione comunale hanno commemorato la solennità nazionale piantando alcune piante nel luogo dove furono uccisi il contadino di Tavenna Giuseppe Di Lena e il carabiniere di Colletorto Vincenzo Simone.

Il luogo dell'eccidio di Tavenna è importante e fa parte della storia eroica dell'Italia democratica che nasce purtroppo da questi e altri inenarrabili sacrifici . La storia della Resistenza è storia che tocca non solo tutte quelle donne e uomini che scelsero di combattere e si sacrificarono per il nostro futuro, ma anche la popolazione inerme, soprattutto contadina, che sopportò violenze , fame e distruzioni da parte delle truppe tedesche e degli alleati repubblichini, tallonati dai bombardamenti alleati.

I nazifascisti, da un lato, razziavano tutto quello che si poteva mangiare, uccidevano gli animali, anche per solo spregio, per terrorizzare le comunità e quando non riuscivano con la paura a spezzare l'aiuto che queste davano alle formazioni partigiane del territorio, ecco le stragi di civili, vecchi donne e bambini, massacrati orribilmente con paesi e contrade bruciate.

L'episodio di Tavenna con la profonda dignità delle vittime si scrive nella ribellione spontanea di povere popolazioni davanti alla brutalità degli invasori; è una testimonianza del passaggio dell’esercito nazista nel 1943 ed è una pagina della memoria da salvaguardare e tramandare alle generazioni future.

Per le norme Anti-Covid non si possono fare assembramenti, ma poche persone, con tutte le attenzioni possibili, possono a distanza partecipare alla semplice cerimonia sul luogo dell’eccidio alle ore 12.

“….all’ombra di un bel fior”.