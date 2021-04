Codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza, il prof UniMol Fabiani nella task-force di Cartabia

CAMPOBASSO. Il docente UniMol Massimo Fabiani nominato dalla Ministra della Giustizia componente della Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi sul Codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza

Massimo Fabiani, Professore Ordinario di diritto della crisi e dell'insolvenza presso il Dipartimento Giuridico dell’Università degli Studi del Molise, chiamato a far parte della Commissione ministeriale per l'elaborazione di proposte di interventi sul Codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza. Firmato infatti, dalla Ministra della Giustizia, prof.ssa Marta Cartabia, il decreto del 22.04.2021 che costituisce, presso l'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, una Commissione per elaborare proposte di interventi sul «Codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza».

La Commissione vede riuniti 18 componenti, tra docenti universitari dell’area del diritto provenienti da diversi atenei del territorio nazionale e alti rappresentanti della Magistratura, del Ministero delle Finanze e del Ministero della Giustizia, della Banca d'Italia e del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili, in quanto e si è reputato opportuno – come si specifica nel Decreto costitutivo – in considerazione della particolare complessità tecnica e scientifica del lavoro da compiere, di avvalersi di studiosi della materia.