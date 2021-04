Screening mammografico sulla neoplasia della mammella a Petacciato

Veicoli al crocevia Omicidio stradale e patente

Anche il Giudice dell'esecuzione può concedere la mera sospensione della patente, in luogo della revoca, a chi sia stato condannato - in via definitiva - per un omicidio stradale; e non conta che il verdetto sia ormai irrevocabile. La Consulta (sentenza n. 88/2019) apre