Possibile faida familiare, sparatoria in strada a San Severo: resta ferito di striscio al volto

SAN SEVERO. E' ancora tutta da ricostruire la dinamica della sparatoria avvenuta nel pomeriggio di ieri, a San Severo. Il fatto è successo intorno alle 18, in via Lecce, dove ignoti hanno esploso alcuni colpi di pistola in strada (non è chiaro se l'obiettivo fosse una abitazione della zona o una persona).

L'azione è durata una manciata di minuti, durante i quali un uomo è rimasto lievemente ferito, di striscio, al volto, forse da una scheggia di proiettile. Le sue condizioni non sono gravi. Sull'accaduto sono in corso le indagini degi agenti del commissariato di Polizia cittadino: sul posto, sono stati repertati diversi bossoli; un valido aiuto alle indagini verrà dai filmati delle telecamere presenti in zona.

Al momento non si esclude alcuna pista investigativa, anche se - secondo indiscrezioni - quella al momento più accreditata sembrerebbe essere circoscritta all'ambito familiare.