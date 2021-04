CAMPOBASSO. L'Università degli Studi del Molise – Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute “V. Tiberio” - gli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Campobasso e Isernia, la Federazione Centri per la diagnosi della trombosi e la Sorveglianza delle terapie Antitrombotiche e la Società Italiana di Igiene – Sezione Abruzzo e Molise, insieme per il webinar dal titolo “Vaccinazioni anti-COVID e rischio trombotico", previsto martedì 27 aprile alle ore 18.00.

Nelle ultime settimane sia l’EMA sia l’AIFA hanno riferito casi di trombosi temporalmente correlati con il vaccino Vaxzevria (precedentemente denominato Vaccino COVID-19 AstraZeneca), la maggior parte dei quali si è verificata entro due settimane dalla somministrazione della prima dose ed ha interessato sedi inusuali (trombosi cerebrale dei seni venosi, trombosi venosa mesenterica, trombosi arteriosa).

Il meccanismo fisiopatologico alla base delle manifestazioni tromboemboliche sembrerebbe sovrapponibile a quello della trombocitopenia indotta da eparina (HIT) anche se, ad oggi, non sono stati identificati fattori predisponenti. Nei casi sospetti l’iter diagnostico prevede l'esecuzione di alcune analisi quali emocromo, valutazione emostatica e ricerca degli anticorpi anti-PF4. I soggetti vaccinati che nell'arco di due settimane dall’inoculo dovessero presentare respiro affannoso, dolore toracico, gonfiore e dolore agli arti inferiori, dolore addominale persistente, sintomi neurologici inclusi mal di testa grave e persistente o visione offuscata, ecchimosi non localizzate nel sito di iniezione, devono rivolgersi il prima possibile al proprio medico curante o al Pronto soccorso/Continuità Assistenziale per un'adeguata valutazione diagnostico-terapeutica.

