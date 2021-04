Recovery Plan in Parlamento, Italia Viva rassicurata: il commento della Occhionero

ROMA. La deputata molisana iscritta nel gruppo di Italia Viva, Giusy Occhionero, commenta l'intervento illustrativo del premier Draghi sul Recovery Plan.

«Il presidente Draghi, illustrando il PNRR, ha dichiarato che il Sud è la priorita' con oltre 50% risorse su infrastrutture. La crescita del Mezzogiorno rappresenta l'altro aspetto prioritario trasversale al Piano. Il potenziale del sud in termini di sviluppo, competitivita' e occupazione e' tanto ampio quanto è grande il suo divario dal resto del Paese.

"Non è una questione di campanili: se cresce il sud, cresce anche l'Italia. Più del 50 per cento del totale degli investimenti in infrastrutture - soprattutto l'alta velocita' ferroviaria e il sistema portuale - è diretto al Sud".

Le parole del Presidente del Consiglio, Mario Draghi nelle comunicazioni in Aula alla Camera, ora, che ci rassicurano sulla capacità progettuale e concretezza del Piano per consegnare alle prossime generazioni un Paese più moderno all'interno di un'Europa più forte e solidale».