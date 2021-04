Parchi letterari: Molise e Lazio uniti dalla cultura, guardando a Puglia e Abruzzo

MOLISE. Il 29 aprile 2021 il Parco dell’Appia Antica, tra i più importanti d’Europa, beneficiario di ben 160 milioni di euro per la sua conservazione e riattamento, si gemella con i Parchi Letterari e del Paesaggio Italiani e di specie con il nascente Parco Letterario e del paesaggio “ F. Jovine “ con capofila Guardialfiera ed Agnone e primi firmatari : Filignano, Pietracatella, Pietrabbondante, Campodipietra, San Giuliano del Sannio, Guardiaregia, Petrella Tifernina.

Un progetto importante che vede realizzare un sogno da parte di Sindaci, Centri Studi ed Associazioni del Molise. Nell’idea del Parco Letterario e del Paesaggio intitolato a Francesco Jovine, spostata alla Regione Molise con l’Assessorato Regionale al Turismo e Cultura guidato da Vincenzo Cotugno, vi sono progetti mirati alla collaborazione con Parchi nazionali ed internazionali dal “predigerì” di assoluto spessore. Collaborazioni che fungono da ulteriore volano per la divulgazione massiva di storia, cultura, tradizioni, economie e logica del paesaggio. Una giornata, quella del 21 aprile, che segnerà un passo importante per la scelta obbligata verso la consapevole forza di un Mondo culturale che ha visto tiepide azioni, sino ad ora, che non hanno cambiato, anzi, hanno cambiato in negativo l’approccio nei confronti di un futuro tinto dei colori della conoscenza, della partecipazione, del paesaggio. Le ultime parole del Presidente della Regione Molise, Donato Toma, in merito all’iniziativa “ Occorre puntare, e noi lo faremo, su Cultura, Turismo ed Ambiente. Non abbiamo altre alternative. Consapevolmente appoggeremo i Parchi e lo faremo oggi, domani e sin quando ci saremo per farlo”. Soddisfatto l’Assessore Cotugno che senza mezzi termini, sposando il Progetto del Parco ha garantito la sua totale disponibilità e partecipazione attiva. Nel ringraziare il Direttore del Parco dell’Appia Antica, Simone Quilici, figlio d’arte, il presidente dei Parchi Letterari e del Paesaggio Italiani, Stanislao De Marsanich, i sindaci tutti si associano alle parole del Presidente consegnando nelle mani dei loro concittadini un valore aggiunto e senza limiti di tempo. Raggianti i sindaci di Guardialfiera ed Agnone che insieme ai presidenti dei Centri Studi delle due cittadine ed al Neo eletto Presidente Maurizio Varriano, hanno indefessamente lavorato per un traguardo che rende orgogliosa l’intera Regione.