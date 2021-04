‘Mimì del Torto’ al centro del consiglio comunale di Guglionesi

GUGLIONESI. Si svolgerà il prossimo 3 maggio il consiglio comunale di Guglionesi, convocato in in seduta ordinaria e in presenza nella Sala Consiliare per il giorno 03 Maggio 2021 ORE 10.00 e qualora necessario, in II convocazione per il giorno successivo stessa ora i consiglieri comunali per la trattazione dei seguenti punti iscritti all’ordine del giorno.

Prop. Nr. 19 - Oggetto: Approvazione dei verbali n.2 del 31 dicembre 2020 e n. 6 del 23 aprile 2021 del Commissario dell'Istituzione "Mimì del Torto" - "Bilancio di previsione 2020- 2022"

PROP.Nr.20 - Oggetto: Approvazione dei verbali n.5 del 3 febbraio 2021 e n. 6 del 23 aprile 2021 del Commissario della Mimì del Torto - Rendiconto 2020

Le proposte di deliberazione nr..19 e 20 sono inviate a mezzo posta elettronica dal Responsabile del Settore AA.GG. e comunque sono depositate presso l’Ufficio del Segretario/Vicario Comunale. Dato il passaggio a Zona Gialla la seduta sarà svolta in presenza , i Consiglieri dovranno accedere alla Sala Consiliare muniti di dispositivi DPI personali quali mascherine

La presenza del pubblico sarà contingentata ad un massimo di nr. 16 persone munite di DPI personali