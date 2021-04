Campobasso, il 28 aprile seduta straordinaria del consiglio

CAMPOBASSO. Il giorno mercoledì 28 aprile, alle ore 8,30, in videoconferenza, si terrà il Consiglio Comunale in seduta straordinaria in prima convocazione.

La diretta streaming della riunione in videoconferenza del Consiglio comunale sarà disponibile, nel portale dedicato, all’indirizzo: https://campobasso.consiglicloud.it/home

L’ordine del giorno:

Interpellanze

Interpellanza del Consigliere Annuario concernente le criticità e le problematiche connesse al degrado della pavimentazione del centro storico della Città di Campobasso; Interpellanza del Consigliere Esposito avente ad oggetto: "Open fiber — Stato dell'arte e criteri di copertura"; Interpellanza del Consigliere Esposito relativa agli interventi su edificio "ex scuola Notte"; Interpellanza del Consigliere Esposito in merito al Cantiere della Transizione; Interpellanza della Consigliera Chierchia attinente alle condizioni del manto stradale in centro città e nelle periferie.

Mozioni

Mozione dei Consiglieri Chierchia, Salvatore, Trivisonno e Battista riguardante l'avvio campagna screening di prevenzione Covid 19 anche presso il Comune Capoluogo; Mozione dei Consiglieri D'Alessandro M.D., Tramontano e Pascale afferente ad un appello alla solidarietà collettiva attraverso la rinuncia, da parte dei Consiglieri comu­nali, Assessori e Sindaco, ai gettoni di presenza o all' indennità di una mensilità; Mozione dei Consiglieri Trivisonno, Salvatore, Chierchia e Battista in ordine alle iniziative in ossequio alla memoria di Mario Paciolla e per la richiesta di verità sulla morte del cooperante ONU; Mozione dei Consiglieri Trivisonno, Chierchia, Battista e Salvatore avente ad oggetto: "Urbanismo tattico a Campobasso".

Ordini del Giorno

Ordine del giorno dei Consiglieri Esposito, Colagiovanni e Fasolino riguardante la campagna vaccinale contro il Covid 19 —Proposte.