PORTOCANNONE. Nell'ottica di un graduale ritorno alle normali attività scolastiche e sportive in genere, questa mattina sono state consegnate alla Dirigente Scolastica, Prof.ssa Lamanna, le chiavi del campetto polivalente interamente realizzato grazie al generoso ed encomiabile contributo del nostro benemerito concittadino Raffaele Beatrice.

Da oggi anche i bambini della Prima e della Quarta della Scuola Primaria, le cui classi sono ospitati all'interno dei locali della Scuola dell'infanzia, potranno finalmente svolgere all'aperto l'attività motoria alla quale avevano sinora dovuto rinunciare.

La prossima settimana prenderanno avvio gli ultimi lavori di sistemazioni dell'area esterna e delle recinzioni, dopo di che, una volta individuata la migliore modalità di gestione dell'impianto, provvederemo a restituire alla Comunità il campetto, realizzato con i migliori materiali ed omologato per il Calcio a 5 dalla FGCI, per l'utilizzo aperto al pubblico.

L'emergenza epidemiologica non ci ha consentito in questo momento di organizzare un'inaugurazione ufficiale , ma si tratta di un appuntamento solo rimandato anche per consentire la presenza del Sig. Beatrice (che come è noto vive in Lombardia), al quale riteniamo opportuno tributare il giusto e sentito ringraziamento della Comunità.