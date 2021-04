Vetrine in Rosa: l'invito dell'assessore Barile agli esercenti di Termoli in vista del Giro d'Italia

TERMOLI. Parte l’invito dell’assessore alla Cultura Michele Barile in vista dell’arrivo di tappa del Giro d’Italia alla categoria degli esercenti.

«Pur consapevole dell'attuale momento che stiamo vivendo a causa della pandemia e delle difficoltà che attraversano i commercianti, l'amministrazione comunale intende organizzare la manifestazione "Vetrine in rosa" in occasione della settima tappa del Giro d'Italia 2021 che farà sosta a Termoli il prossimo 14 maggio 2021. Come già organizzato in tutte le altre città che hanno aderito alla carovana rosa, anche il Comune di Termoli intende invitare i commercianti della città ad abbellire le proprie vetrine con il colore rosa creando coreografie che possano ricondurre al Giro d'Italia. L'invito è rivolto anche a tutte le strutture ricettive della nostra città, alberghi, B&B e affittacamere. Tutti possono partecipare, dopo aver addobbato le vetrine, balconate e accessi alle strutture si potrà scattare una fotografia e inviarla al seguente indirizzo: ufficiostampa@comune.termoli.cb.it Il giorno dell'arrivo del Giro d'Italia in città, sarà creata una fotogallery di tutte le coreografie sulle pagine social dell'ente, Facebook e Instagram, per salutare i corridori e la carovana rosa che giungeranno a Termoli. Il Giro d'Italia è sicuramente una manifestazione di grande richiamo che darà lustro alla nostra città. Seppur tra mille difficoltà, anche Termoli intende partecipare nel migliore dei modi alla centoquattresima edizione della manifestazione affinché il 14 maggio tutta la città sia colorata di rosa creando così un palcoscenico ideale per l'arrivo del Giro d'Italia. Le foto dovranno essere inviate entro il prossimo 12 maggio».