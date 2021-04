Contratti istituzionali di sviluppo, Acem-Ance Molise incontra Invitalia

CAMPOBASSO. Il Presidente dell’Acem-Ance Molise Danilo Martino nella mattinata di ieri ha incontrato insieme al direttore Gino Di Renzo i funzionari di Invitalia in merito ai Contratti Istituzionali di Sviluppo.

Nell’incontro, l’Associazione degli edili ha lamentato che i primi bandi sono stati aggiudicati con una media dei ribassi troppo alta (30%), circostanza che pone seri interrogativi sull’eventualità che i lavori possano essere utilmente realizzati a regola d’arte e senza inconvenienti vari, focalizzando nuovamente l’attenzione sulla necessità di una maggiore tutela delle imprese locali, affinché i relativi flussi finanziari non siano solo di passaggio ma abbiano reali ricadute sull’economia regionale.

In particolare, il Presidente Martino ha chiesto per i prossimi bandi l’utilizzo del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e la previsione nei bandi della presa visione obbligatoria dei luoghi e della documentazione di gara, per una più puntuale e corretta conoscenza dei lavori da eseguire, nonché la previsione di termini più brevi per accelerare le procedure.

Al termine della seduta, che è stata aggiornata al mese prossimo per i successivi sviluppi, l’Acem-Ance ha inoltrato a Invitalia un documento con le proposte illustrate nel corso dell’incontro, il cui testo è stato inviato anche alla Giunta Regionale del Molise ed ai Parlamentari molisani, già investiti della questione qualche settimana fa.