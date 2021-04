Imprenditoria locale, a Montenero avviso per contributi a fondo perduto

MONTENERO DI BISACCIA. Il sindaco Simona Contucci informa che è stato pubblicato sul sito istituzionale del comune di Montenero di Bisaccia, al link http://www.comune.montenerodibisaccia.cb.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1970 l'avviso pubblico e il modulo di domanda per accedere ai contributi a fondo perduto a sostegno dell'imprenditoria locale che, in seguito all’emanazione di provvedimenti comprendenti misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19, ha visto sospesa o ridotta la propria attività.

"Abbiamo ascoltato con grande attenzione le istanze provenienti dal mondo produttivo e del commercio locale - dichiarano il sindaco Simona Contucci e l'assessore alle Attività Produttive, Loredana Dragani - lavorando successivamente con grande scrupolo per dare un riscontro concreto a quanti, in questi mesi, hanno sofferto e pagato la sospensione della propria attività a causa del Covid.

Con un'apposita Delibera di Giunta comunale, quindi, abbiamo messo a disposizione delle attività locali la somma di € 113.500, di cui potranno beneficiare sia le attività imprenditoriali locali che sono state sospese dai Dpcm 11 Marzo 2020 e 22 Marzo 2020, alle quali sarà corrisposto un contributo massimo di € 1.400, sia quelle che, seppur non sospese ai sensi dei Dpcm 11 Marzo 2020 e 22 Marzo 2020, hanno subito una riduzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 30% con riferimento agli anni 2020/2019 (eventualmente da riproporzionare su base mensile), alle quali sarà corrisposto un contributo massimo di € 600; la predetta riduzione dovrà essere certificata da professionista consulente contabile dell’impresa; i contributi massimi concedibili andranno ridotti o aumentati del 10% a seconda che l’attività sia esercitata in locali di proprietà o in locazione; i contributi saranno riproporzionati qualora l’importo complessivamente attribuibile alle domande ammissibili sarà superiore all'importo massimo disponibile.

Le attività ammissibili al contributo devono avere sede operativa nel Comune di Montenero di Bisaccia e il contributo stesso è cumulabile con altre misure erogate a livello Statale, Regionale e Provinciale per le medesime finalità di cui al bando pubblicato.

I contributi verranno erogati una tantum alle imprese che risponderanno ai requisiti richiesti, senza formazione di una graduatoria.

La domanda firmata e scannerizzata, unitamente al documento d’identità del firmatario in corso di validità, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14 del quindicesimo giorno successivo a partire dalla data odierna. Invitiamo comunque a consultare il testo completo dell'avviso al link sopra riportato.

Quello messo in campo dalla nostra Amministrazione comunale - concludono Contucci e Dragani - è sicuramente un piccolo aiuto, ma che potrà aggiungersi a quelli di altra natura previsti del Governo o da altri Enti: un segnale di sensibilità che confidiamo verrà accolto con favore dalla nostra comunità e dal nostro tessuto produttivo e commerciale, a cui va tutta la nostra solidarietà".