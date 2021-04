Campagna vaccinale Stellantis-Fca, soddisfatti Uilm-Uil

TERMOLI. In occasione della Giornata mondiale per la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro, finalmente una buona notizia per i lavoratori metalmeccanici. A partire da domani si avvia la campagna vaccinale anti Covid, all’interno del più grande impianto produttivo della Regione Molise, lo stabilimento Stellantis di Termoli. Da domani infatti sarà possibile, per i dipendenti dello stabilimento Stellantis, prenotarsi per poter essere vaccinati nelle prossime settimane. Lo scorso 07 marzo lanciammo la prima iniziativa e nel frattempo sono maturate le condizioni organizzative per poter procedere. Da parte nostra lavoreremo affinché dopo Stellantis , si sviluppino tutte le condizioni affinché anche nelle altre fabbriche della regione, si avvii al più presto la campagna vaccinale. Solo vaccinando il più possibile potremmo guardare al futuro con maggiore serenità.