LARINO. Il ciclismo e la passione per le due ruote da sempre hanno affascinato e coinvolto milioni di persone, dalle mitiche rincorse di Coppi e Bartali, fino ad arrivare ai nostri giorni. Uno sport che da sempre rappresenta un ponte tra le generazioni e appassiona persone di tutte le età, giovani e meno giovani, educandole a quelli che sono i valori più veri dello sport: allenamento, fatica, lealtà, fratellanza. Nonostante le restrizioni della pandemia, cresce sempre più l’attesa febbrile per l’arrivo della settima tappa del 104° giro d’Italia a Termoli, previsto per il 14 Maggio 2021.

A raccontarla dal vivo ci sarà anche lo studente della classe della classe 3A del Liceo D’Ovidio Luka Ciciola, che si è aggiudicato il Contest provinciale di giornalismo Reporter per un giorno . Ed è per questo che lo staff del D’Ovidio, facendo seguito alle numerose iniziative del Progetto di Giornalismo già poste in essere durante quest’anno scolastico, promuove l’incontro con il famoso telecronista RAI del Giro d'Italia Francesco Pancani. Il dialogo che gli studenti della classe 3A del Liceo terranno in collegamento con il giornalista Pancani si svolgerà venerdì 30 aprile alle ore 10:00 sull’interessante tema: “Il Giro d'Italia racconta l'Italia, esprime la sua cultura e la sua storia, promuovendo le bellezze naturali e valorizzando il patrimonio artistico e paesaggistico".