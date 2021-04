Montenero, dal 3 maggio servizio assistenza prenotazioni vaccini nell’Ufficio Tributi

MONTENERO DI BISACCIA. Si avvisa la cittadinanza che a partire da lunedì 03 maggio il servizio di assistenza alla prenotazione per le vaccinazioni anti-Covid, riservato ai cittadini residenti aventi diritto (fasce di età o soggetti vulnerabili) che non abbiano alcun familiare o congiunto che possa fornire loro un aiuto, sarà effettuato solo presso l'Ufficio Tributi del Comune, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.

La prenotazione pomeridiana presso la sede della Pro Loco Frentana in Piazza della Libertà (ex sede dei vigili urbani), quindi, non sarà più attiva.

Informiamo inoltre che l'Asrem ha comunicato la ripresa dei vaccini nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 maggio per i pazienti che dovranno ricevere le seconde dosi e le vaccinazioni a domicilio, mentre nelle giornate di lunedì 3, martedì 4 e mercoledì 5 saranno effettuate le vaccinazioni delle categorie fragili presso la Casa della Salute.