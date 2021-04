Anpana chiede aiuto per un falco ferito sulla SS647 bivio per Larino

LARINO. “Questa mattina siamo stati contattati per il recupero di un falco probabilmente ferito, non ci è stato detto a quale specie appartiene. Come indicazione ci hanno dato il km 68 VI della SS647, ovvero il bivio per Larino della cosiddetta Bifernina (vedi foto).

I nostri Volontari hanno controllato l'area, ma non hanno trovato niente, se qualcuno dovesse avvistare l'animale, ce lo segnali subito, possibilmente con una foto, in modo tale da sapere in anticipo cosa potrebbe servirci per il recupero.

Grazie in anticipo per la collaborazione”. L’annuncio delle Guardie EcoZoofile Anpana Molise