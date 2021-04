Covid-19, Speranza firma nuova ordinanza: esteso allo Sri Lanka il divieto di ingresso

ROMA. L'ordinanza 29 aprile 2021 del Ministro della Salute, Roberto Speranza, vieta l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in India, Bangladesh o Sri Lanka, con eccezione dei cittadini italiani che abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore alla presente ordinanza, a condizione che non manifestino sintomi da Covid-19.

L'ordinanza è in vigore dal 29 aprile al 15 maggio 2021.