Emendamento sulle Pro loco, Primiani: «Senza il nostro intervento fondi azzerati»

CAMPOBASSO. Nota stampa del portavoce M5S in Consiglio regionale, Angelo Primiani su fondi a Pro Loco molisane

«Un’opera apprezzata da più parti grazie all’organizzazione di eventi e iniziative che valorizzano la nostra cultura, le nostre tradizioni, la nostra enogastronomia. Tagliare il finanziamento di 50.000 euro, seppur minimo, sarebbe stato infierire il colpo mortale a chi nel corso degli anni ha dimostrato di saper attrarre migliaia di turisti nei nostri incantevoli borghi. A conferma di ciò è arrivata la repentina retromarcia di Toma.

Tuttavia non si può non rilevare la cecità di questo governo quando si parla di turismo. Infatti, senza la nostra azione oggi quelle che rappresentano presidi di vivacità culturale e sociale, non sarebbero più in grado di programmare iniziative di un certo livello, in un momento pandemico che suggerisce di caratterizzare l’offerta turistica su tante piccole ma diffuse iniziative sul territorio.

Tutto ciò non basta e non può bastare, perché restiamo dell’avviso che il contributo assegnato è insufficiente e dunque meritevole di una futura integrazione. Non farlo dimostrerebbe non essere lungimiranti soprattutto in un periodo dove bisogna puntare con forza sull’attrarre visitatori e sul turismo di prossimità al fine di rilanciare la stagnante economia locale».