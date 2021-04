ISERNIA. Una testa marmorea dell'imperatore Augusto è stata ritrovata a Isernia. La scoperta archeologica è stata casuale, il reperto è venuto alla luce durante i lavori per il crollo di una parte delle mura di via Occidentale.

Lo rende noto la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Molise con un post pubblicato sulla pagina Facebook: "La migliore risposta alle polemiche strumentali di tutti quelli che hanno parlato senza aver letto (o ancor peggio che hanno letto senza capire) le prescrizioni per l'area delle mura crollate: si, è proprio lui...l'imperatore Augusto, testa di statua in marmo rinvenuta oggi nel corso dello scavo. Perché dietro le mura di una città ovviamente ci sono la città e la sua storia, che non si possono perforare con una palificata di cemento". La Soprintendenza ha pubblicato anche le foto sulla pagina facebook. Il ritrovamento è ritenuto di grande valore poiché, se le indagini successive confermeranno, potrebbe aggiungere nuovo tassello alla storia di Isernia. (Fonte Ansa.it).