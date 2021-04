«I debiti della sanità molisana non devono ricadere sui cittadini»

CAMPOBASSO. «Insieme ai colleghi del MoVimento 5 Stelle, oggi in Consiglio regionale ho votato l’ordine del giorno che impegna il presidente Toma a richiedere al Governo di farsi carico del debito maturato in questi anni dalla sanità molisana. Questo perché non possono e non devono essere sempre i cittadini molisani a sobbarcarsi questo debito, per giunta senza ricevere servizi adeguati in cambio».

Lo sottolinea il consigliere regionale pentastellato Vittorio Nola.

«Nel dichiarare il mio voto favorevole, però, ho anche proposto di chiedere al Governo nazionale di emanare una norma con la quale dichiarare il Molise ‘area disagiata sotto il profilo sanitario’.

Questo vorrebbe dire agevolare e velocizzare la selezione, la ricerca e l’assunzione di medici specialisti, infermieri e tecnici sanitari esperti, dando risposta alla ormai cronica carenza di personale qualificato da cui dipendono le principali difficoltà del sistema regionale molisano

In particolare la proposta riprende ciò che già accade in altre regioni dove forze armate e magistratura accettano impieghi in determinate zone disagiate ricevendo agevolazioni o incentivi nel primo triennio dell’insediamento; benefit che si aggiungono allo stipendio ordinario.

A mio avviso non basta solo chiedere l'azzeramento del debito sanitario. Bisogna anche proporre al Governo di ridurre e poi abbattere la mobilità passiva dovuta principalmente al fatto che molti molisani si rivolgono a strutture extraregionali alla luce di un sistema sanitario pubblico sempre più povero: di personale, di strumentazioni, di risorse e di prospettiva».