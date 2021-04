Da sabato primo maggio disponibile il nuovo campo di calcio a 8 a Petacciato

PETACCIATO. Da domani, sabato primo maggio, arriva la disponibilità del nuovo campo di calcio a 8 a Petacciato.

«Il 14 marzo 2020 era prevista l’inaugurazione del nuovo campo di calcio a 8..... Purtroppo, cause note a tutti, non solo hanno impedito l’evento, ma ne hanno impedito l’utilizzo.

Ora, in un’ottica di un lento ritorno alla normalità, è finalmente possibile utilizzarlo da SABATO PRIMO MAGGIO prenotando al seguente numero: 333 5814093.

Con delibera di giunta in corso di pubblicazione, nelle more dell’affidamento della gestione della struttura nel tempo, al fine di consentirne l’immediata fruizione, si sono stabilite le condizioni per l’utilizzo fissando le seguenti tariffe:

a. - Per ogni ora di utilizzo diurno € 40,00;

b. - per ogni ora di utilizzo notturno € 50,00.

Si raccomanda ai fruitori il rispetto delle seguenti regole anti covid : - arrivare al campo di gioco con le mascherine e indossarle fino all’inizio delle operazioni di riscaldamento; - Sono ammessi all’impianto i soli atleti; - È fatto divieto di utilizzare gli spogliatoi.

Questa Amministrazione ha sempre incentivato lo sport in tutte le sue forme ed ha intenzione di favorire al massimo la pronta ripresa delle attività sportive in tutta sicurezza. Pertanto ci si affida al buon senso di tutti raccomandando il rispetto rigoroso delle regole per la tutela della propria salute e di quella degli altri».

L'annuncio del sindaco Roberto Di Pardo