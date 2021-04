ROMA. Arriva l'annuncio tanto atteso, da parte del Ministro della Salute, Roberto Speranza: «Ieri in Italia sono state somministrate oltre 500 mila dosi di vaccino. Grazie alle donne e agli uomini del Servizio Sanitario Nazionale e a tutte le istituzioni per il gran lavoro di squadra. Il vaccino è la vera strada per uscire da questi mesi così difficili.