TERMOLI. Gli attivisti del Soa, Sindacato operai autorganizzati, coordinati dall’irriducibile Andrea Di Paolo, guardano al Primo maggio: «Nel Molise festa del ricatto senza lavoro, per chi lavora lottiamo per i diritti con dignità.

Spopolamento e povertà, un Molise che continua a essere comunque fonte di guadagno per le multinazionali e per chi promette migliaia di posti di lavoro per deturpare e violentare ancora di più il territorio con la sua gente, i soliti ricatti dove vige la rassegnazione del meglio che niente, con forza ne fa eco la politica regionale che non ha né creato la possibilità e ne ha tutelato quel poco che c'è, un carrozzone allo sbando con gli assessori al lavoro a staffetta per riempire le caselle delle spartizioni dei partiti. Quale nuovo lavoro per il Molise? Amazon? Call center? Pali eolici? Progetti di cementificazione?

Sottopagati e sfruttati, lavoratori e territorio. Il Covid ha evidenziato ancora di più l'assenza di tutela per gli Operai e pendolari abbandonati nelle mani del menefreghismo politico, sindacale confederale, imprenditoriale, mettendo a rischio anche nella nostra regione migliaia di lavoratori con le loro famiglie quotidianamente, anche con la morte, compresi i lavoratori della sanità. I diritti vanno conquistati e difesi, il lavoro si crea con il rispetto e la dignità. I messaggini istituzionali per la festa del lavoro li rimandiamo al mittente, le facce di bronzo rimangono tali. Buon Primo Maggio a tutti coloro che non si arrendono».