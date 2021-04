ROMA. “I continui ritrovamenti archeologici di questi giorni nell’area del cedimento delle mura di cinta di Isernia sono la conferma che il Molise è una regione ricca di storia, che meriterebbe di essere valorizzata di più”. Lo afferma in una nota la capogruppo di Italia Viva in Commissione Difesa della Camera dei Deputati, Giuseppina Occhionero. “Auspico che i capitoli del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dedicati alle Regioni e al Turismo diano il giusto perso a un territorio come il nostro, che permette di svolgere attività a 360 gradi. Non a caso, è possibile andare a sciare la mattina e alla sera mangiare del pesce, dopo magari aver ammirato nel pomeriggio alcuni esempi del nostro patrimonio archeologico”.