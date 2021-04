L’amore per il territorio, Momentive sostiene la causa di Amoris Laetitia

TERMOLI. La Momentive, azienda chimica storicamente presente nel Consorzio Industriale di Sviluppo Valle del Biferno, è impegnata dal 2020 in numerosi progetti che la Corporate sta promuovendo sull’Italia: primo fra tutti un investimento di 13 milioni di dollari americani per l’integrazione produttiva dell’impianto di Termoli, e anche la creazione di un Customer Service a Milano che servirà tutta l’area europea e che è già entrato a pieno regime.

La Momentive Termoli è da sempre stata inoltre sensibile alle tematiche di comunicazione sul territorio molisano rispetto alle proprie attività e soprattutto relativamente ai valori che guidano l’operato aziendale. Fra questi, negli ultimi anni, hanno avuto grande risonanza le tematiche legate a sicurezza, sostenibilità, innovazione, centralità delle risorse umane.

Proprio per conferire maggiore concretezza a questi valori, a fine anno 2020, la Momentive si è impegnata a sostenere la causa dell’Associazione Amoris Laetitia Centro per la Famiglia (www.centroaiutoallafamiglia.it.). L’Associazione, con sede a Termoli si pone come un luogo aperto a tutti, uno spazio accogliente e protetto che offre diversi servizi: consulenza personale, di coppia e familiare, percorsi di psicoterapia e consulenze mediche con l’intento comune di promuovere e sostenere il benessere della persona, della coppia e della famiglia.

Momentive ha riconosciuto l’alto valore di impegno verso le persone di questa Associazione decidendo così di supportare le iniziative di sicuro interesse e volte, soprattutto, alla valorizzazione dei rapporti tra le persone e il contesto in cui sono inserite.

Momentive è ben lieta di individuare e sostenere cause che arrechino benessere e sviluppo del territorio. L’azienda è infatti consapevole della centralità delle persone nel contesto sociale e lavorativo.