Lavoratori Arpa Molise agitati, sindacati: “Preoccupati per ritardi ricomposizione governance”

CAMPOBASSO. Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma di Giuseppe Tiberio (Coordinatore Regionale Fp Cgil Dirigenza Arpa Molise) e Antonio Amantini (Segretario Generale della Fp Cgil Molise) sulla riorganizzazione e valorizzazione Arpa Molise.

"La dirigenza dell’Arpa Molise confermando quanto già espresso nella nota della Rsu e delle segreterie regionali sindacali, prende atto dello stato di agitazione ancora in essere dai lavoratori ed esprime preoccupazione per il mancato avvio a tutt’oggi del processo di ricomposizione della governance del sistema ambientale regionale e di adeguamento di tutte le attività tecniche di Arpa Molise al nuovo assetto introdotto dalla legge 132/2016, con inevitabili conseguenze sul mandato dell’ agenzia relegato da anni alla cura di adempimenti e alla formalità di atti. In questo momento è necessario che la Regione Molise colga le opportunità offerte dal PNRR di un nuovo assetto istituzionale della protezione ambientale regionale secondo l’approccio “One-Health - salute in tutte le politiche”, per promuovere la salute umana rispetto ai determinanti ambientali e economici di salute".