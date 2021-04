Vaccini, De Chirico (M5S) attacca: «In Molise target mancato»

CAMPOBASSO. «Per raggiungere il traguardo delle 500mila inoculazioni al giorno in tutto il Paese il Governo ha deciso di inviare settimanalmente a ogni Regione dei target specifici giornalieri e settimanali, da far crescere progressivamente. Tenuto conto ovviamente del graduale aumento delle consegne». Lo scrive in un post su facebook il consigliere regionale del MoVimento Cinque Stelle Fabio De Chirico.

«Al contrario in Molise ultimamente già si era notato un certo rallentamento nella somministrazione rispetto ad altri giorni. Eppure circa venti giorni fa il commissario per l'Emergenza Figliuolo aveva stimolato inviando i primi target da rispettare: obiettivo settimanale 14.000, giornaliero 2.000. Successivamente gli obiettivi sono stati anche alzati, con l'intento di poter raggiungere quello globale di mezzo milione proprio nella data di ieri, 29 aprile.

Com'è andata? Bene a livello nazionale, visto che risultano essere oltre 500.000 le dosi somministrate nella giornata di ieri. Un traguardo eccellente, però alcune Regioni, tra cui il Molise, non hanno per nulla soddisfatto il Generale con le mostrine.

Non è stato infatti centrato il target sulle vaccinazioni fissato per il 29 aprile, né quello fissato per la settimana 16-22 aprile. Il Molise avrebbe dovuto raggiungere ieri quota 2.600 somministrazioni, mentre si è fermato a 2.098. Nella settimana citata il totale delle dosi somministrate è stato 11.810, invece di 14.000, e la media giornaliera è stata 1.687 invece di 2.000 che era quella prefissata.

Le cose possono cambiare, certo, ma tornare ai fasti di un mesetto fa, quando Toma e Florenzano gongolavano ogni giorno per via del Molise in zona classifica Champions, sarà molto difficile. Perché per le campagne di massa c'è bisogno di maggiore organizzazione sul territorio e, neanche a dirlo, maggiore personale sanitario a disposizione. Oggi nessuno gongola più vedo».