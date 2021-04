Sono 263 i decessi Covid in Italia da ieri: 13.446 nuovi casi e 15.621 guariti

ROMA. Scende il tasso di positività in Italia che, oggi, è fermo al 4% contro il 4,3% di ieri a fronte di 338.771 tamponi processati. I nuovi casi sono 13.446, in leggera diminuzione rispetto al giorno precedente quando se ne registravano 14.320 per un totale di oltre 4milioni di casi da inizio pandemia (4.022.653 per l’esattezza).

I decessi odierni sono 263 mentre ieri erano 288 per un totale di 120.807 vittime in poco più di un anno. I guariti/dimessi sono 15.321 oggi, su un totale di 3.456.576.

Gli attuali positivi sono in tutto 436.270 con una diminuzione di 2.439 contagi rispetto a ieri.

I tamponi totali sono 338.771 (tra molecolari e antigenici), 8.696 in più rispetto a ieri.