Petacciato è Covid-free: negativizzato anche l’ultimo cittadino contagiato

PETACCIATO. Ottime notizie sul fronte Covid-19 in Basso Molise: a Petacciato non ci sono più positivi. «L’ultimo nostro concittadino ancora positivo si è negativizzato – si legge nel messaggio – Attualmente non ci sono positivi. Questo, naturalmente, non vuol dire abbassare il livello di attenzione, anzi. Usate sempre mascherina, distanziamento e igienizzate le mano. E aspettiamo i vaccini per un ritorno alla normalità».