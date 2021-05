Adolescente positivo a Montenero, Contucci: probabile contagio fuori regione

MONTENERO DI BISACCIA. Nuovo positivo a Montenero di Bisaccia e puntale arriva il dispaccio social della sindaca Simona Contucci.

«L’Asrem ci ha comunicato la presenza di un nuovo positivo al Sars-CoV-2: si tratta di un adolescente che ha contratto presumibilmente il virus fuori regione. Il ragazzo al momento è paucisintomatico, la catena dei contatti è stata ricostruita e i componenti sono in isolamento, in attesa di effettuare il tampone molecolare.

La notizia di oggi evidenzia ancora una volta, ove ce ne fosse ancora bisogno, che il virus non è sconfitto e che non bisogna abbassare la guardia.

La buona notizia, invece, è che in settimana c’è stato un nuovo guarito, che porta così a tre il numero totale dei positivi in paese: il dato è leggermente superiore a quello ufficiale dell’Asrem in quanto una di queste persone ha effettuato il tampone molecolare fuori regione».