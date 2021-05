Auto esce di strada in via del Molinello, strada chiusa e sul posto Carabinieri e 115 Copyright: Termolionline.it

Auto esce di strada in via del Molinello, strada chiusa e sul posto Carabinieri e 115 Copyright: Termolionline.it

Auto esce di strada in via del Molinello, strada chiusa e sul posto Carabinieri e 115 Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Uscita di strada in via del Molinello nel tardo pomeriggio di oggi a Termoli. Un'auto è finita contro il marciapiede, restando danneggiata. Sul posto Carabinieri della compagnia di Termoli e Vigili del fuoco del distaccamento adriatico, per probabile messa in sicurezza del veicoli incidentato. Disagi alla circolazione, poiché per permettere l'intervento delle forze dell'ordine è stato chiuso il tratto al traffico.