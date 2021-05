CAMPOBASSO. Lunedì 3 maggio dopo le 16 andrà in onda su Rai Tre “Geo” il nuovo documentario ambientato in Molise di Diego D’Innocenzo e Francesco Giannetti prodotto da Terra dal titolo “La Canapa di Campobasso”.

Che i dintorni di Campobasso siano il regno delle sterminate colture di grano non è un segreto ormai per nessuno. Non tutti sanno però che insieme ai grani antichi senatore Cappelli e Solina queste colline ospitano da qualche anno vasti campi di Canapa. Questa pianta, definita il “maiale vegetale” in quanto di lei non si butta nulla, è il primo anello di una catena (tutta a km 0) di prodotti straordinari. A Matrice, in un antico mulino a pietra, seguiamo come dagli scarti dei semi di canapa si possa estrarre una pregiata farina con la quale abili panettieri prepareranno pani e dolci golosi. Anche una cuoca di Campobasso troverà il modo di portare in tavola un delizioso dessert a base di pane di canapa. Nella zona liberty della città conosciamo l’antica arte, tutta campobassana, dell’Acciaio Traforato, una tecnica elaborata dove esperti artigiani alleggeriscono a colpi di archetto e cesello il pesante metallo, lasciando visibili solo eleganti fregi e ricami in stile floreale.

