ISERNIA. Vigili del fuoco impegnati in ogni angolo della regione in questa prima domenica di maggio. Oggi pomeriggio c'è stato anche il recupero di un cane in un anfratto di circa 7 metri di profondità, in agro di Montenero Val Cocchiara. I Vigili del Fuoco, con tecniche di derivazione speleo alpino si sono calati nella piccola forra recuperando il cucciolo; sul posto anche i Carabinieri Forestali.