Si torna in gioco a Mafalda, da lunedì apre il nuovo campo di calcetto comunale

MAFALDA. Sbocciano impianti sportivi nel basso Molise. Dopo quello di Petacciato, si apre anche il campo di calcetto in erba sintetica di Mafalda. L'annuncio è dell'amministrazione Matassa.

«Gentili Concittadini, con immenso piacere vi comunichiamo che da domani, lunedì 3 maggio 2021, il campo da calcetto in erba sintetica sarà aperto ed utilizzabile. L’intervento di riqualificazione del campo da calcetto si inserisce in uno dei punti cardine del nostro mandato amministrativo: la ricostruzione del tessuto sociale del nostro paese. Essa passa inevitabilmente attraverso la messa a disposizione di nuovi spazi di socialità fruibili da tutti, e, in special modo, dai nostri ragazzi.

Chiunque potrà accedere al campo in maniera gratuita, osservando tuttavia alcune semplici norme comportamentali:

Il campo in erba sintetica è utilizzato esclusivamente per il gioco del calcetto.

Gli orari di apertura sono i seguenti: dalle ore 15:30 alle ore 21:30, 7 giorni su 7.

Per l’utilizzo del campo, è preferibile prenotare chiamando il numero di telefono del Comune: +39 353 3015755, dalle 14:00 alle 20:00.

È possibile prenotare il campo per 90 minuti, continuando ad occuparlo se libero; non è possibile prenotare il campo per una data superiore a 7 giorni dal giorno della richiesta.

È obbligatoria la frequenza in abiti e comportamento decorosi e si raccomanda di astenersi da schiamazzi, urla, comportamenti ingiuriosi e comportamenti irrispettosi dell’ambiente educativo del luogo.

L’ingresso nel campo di calcetto avviene con scarpe necessariamente pulite. Le scarpe da gioco devono avere la suola adatta ai campi in erba sintetica, tipo calcetto o scarpe da ginnastica a suola liscia, onde evitare il danneggiamento del manto erboso. È assolutamente vietato l’uso di calzature bullonate o con tacchetti di qualsiasi genere (no a scarpe con 6 o 13 tacchetti o scarpe con tacchetti in ferro).

È assolutamente vietato fumare all’interno del campo di calcetto, introdurvi animali, biciclette, ciclomotori o motocicli. È altresì assolutamente vietato consumare cibi di qualsiasi genere, versare bevande sul tappeto erboso o gettarvi rifiuti.

È obbligatorio lasciare il campo da gioco pulito al termine degli incontri sportivi senza lasciare immondizie sul terreno».