GUGLIONESI. Ieri, Primo maggio, gli iscritti del circolo del Partito democratico hanno ornato di fiori, le fioriere delle Piazzata di Santa Chiara, per il bene Comune di tutti i cittadini del Nostro Paese. «Abbiamo donato tempo per la nostra Comunità, come spesso facciamo per renderla migliore e più piacevole. Oggi 2 Maggio con nostro profondo rammarico e dispiacere oltre che stupore veniamo a vedere che probabilmente qualcuno non ha apprezzato il nostro gesto, e ha ben pensato di mettere un bel mattone sui fiori, in modo da distruggerli. Denunciamo con forza questo atto Vandalico che non è fatto solo nei confronti del circolo Pd, ma è un gesto fatto nei confronti di tutte quelle persone che oggi giorno donano tempo nei confronti della nostra Comunità, per renderla migliore. Questo gesto evidenzia che non c'è rispetto per il bene pubblico, né rispetto per gli altri che si adoperano affinché le cose migliorino. Rispettare un bene pubblico e dimostrazione di senso di civiltà...»

Il Circolo Del Partito Democratico di Guglionesi

