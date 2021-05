Pd in piazza: «Nostra presenza sui territori per non lasciare nessuno indietro»

SAN MARTINO IN PENSILIS. Federazione dem del basso Molise e circolo Pd di San Martino in Pensilis ieri in piazza nella giornata del Primo maggio.

Il Partito democratico che ha sempre creduto nell'Europa Sociale, unitamente ai principi della democrazia e del riformismo, ritiene che i fondi del Recovery Found siano in questo momento la linfa vitale per garantire un futuro dignitoso alle future generazioni. La difesa dei diritti dei lavoratori, il diritto alla vita, alla salute pubblica e alla sussistenza, non potranno mai essere garantiti senza una prospettiva capace di comprendere la doverosa necessità di intercettare i fondi destinati ai territori per garantire lo sviluppo. Essere in piazza, per la Federazione Pd del Basso Molise e per il circolo Pd di San Martino in Pensilis, è doveroso oltre che necessario: con una compagine amministrativa come quella Regionale - che nell'ultimo anno ha mostrato tutti i suoi limiti - si corre il serio rischio di restare indietro e perdere la grande occasione offerta dal Recovery Fund ed è un rischio che non possiamo permetterci di correre! È il momento di ricostruire l'Italia, è il momento di ricostruire il Molise!"

«Ritornare in piazza, in un momento con meno restrizioni, per riportare al centro il tema del Lavoro, la tutela del lavoratori e le opportunità che il Recovery Found può offrire anche al nostro territorio, rappresenta l'inizio di un percorso che stiamo tracciando, che mira a garantire presenza sui territori per non lasciare nessuno indietro», il commento del segretario di federazione Oscar Scurti.