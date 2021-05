Cadavere ritrovato tra Apricena e San Severo: si tratta di un indiano 65enne

SAN SEVERO. Poche novità sul corpo senza vita di un uomo ritrovato ieri mattina, lungo la strada che collega San Severo ad Apricena. Pochissimi i dettagli trapelati al riguardo: gli accertamenti e le indagini del caso sono affidate ai Carabinieri, giunti sul posto insieme al magistrato di turno.

L'ispezione cadaverica effettuata dal medico legale, avrebbe rilevato ferite e fratture compatibili con un incidente stradale, forse un investimento. La possibilità che l'uomo, 65enne indiano, possa essere rimasto vittima di un pirata della strada è, quindi, una delle piste più accreditate per gli inquirenti, ma non l'unica.

I militari dovranno anche accertare se l'uomo - identificato, la cui identità non è stata resa nota - sia morto nel luogo del ritrovamento o sia stato trasportato lì successivamente. Si attende, come da prassi, l'autopsia che chiarirà causa e dinamica del decesso. Indagini in corso.