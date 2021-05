Riparazione in corso di Molise Acque sulle condotte idriche a Petacciato

PETACCIATO. Disagi idrici a Petacciato, li rivela il sindaco Roberto Di Pardo: «Appena ricevuta comunicazione da parte della Molise acque. Per le prossime 4/5 ore, causa riparazione, sospenderanno il flusso idrico. Considerato il buon livello della riserva comunale, non ci sarà sospensione per gli utenti. Si raccomanda solo un utilizzo ai fini domestici per evitare disservizi. (come d’altronde dovrebbe sempre essere). Ci potranno essere alcuni disagi fino alle 18 in contrada Marozza e Colle Calcioni».